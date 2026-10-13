В Домодедове возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли мать и ребенок
Дело возбудили в Домодедове по факту ДТП, в котором погибли мать и ребенок
Фото: [Прокуратура Московской области]
По факту ДТП с двумя погибшими в Домодедове было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
Ход расследования и установление всех обстоятельств ДТП проконтролирует Домодедовская городская прокуратура.
Инцидент произошел во вторник, 13 октября, примерно в 12:00 на 3 км автомобильной дороги «Ям — Горки Ленинские» в Домодедово. Согласно предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Скания» не учел необходимую дистанцию и совершил опрокидывание на попутно следовавшую впереди автомашину «Джили». 33-летняя женщина-водитель легкового автомобиля и ее 6-летний сын погибли.