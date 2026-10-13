Прием заявок на участие в программе «Открытая промышленность» запустили в Подмосковье

Подмосковные предприятия, желающие развить направление промтуризма, могут подать заявку на участие в бесплатной программе профессиональной переподготовки «Всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучение проходит онлайн и состоит из двух частей: обучающего курса по промышленному туризму и одного или нескольких страновых курсов на выбор. В их числе — страны АСЕАН, страны «малого» Ближнего Востока, КНР, Исламская Республика Иран, Республика Индия и страны СНГ. После прохождения полной программы обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Узнать о программе подробнее и подать заявку на участие можно до 23 октября на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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