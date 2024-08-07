Автоматические мусоросортировочные комплексы планируют производить в подмосковной Истре

Производство автоматических мусоросортировочных комплексов, используемых для переработки отходов, планируют запустить в деревне Деньково городского округа Истра. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что специальный инвестиционный контракт был подписан с инвестором — Акционерным обществом «УралВагонЗавод-Транс». На производстве будет внедрена современная технология обработки твердых коммунальных отходов с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных компонентов.

«Это будет импортозамещающее, адаптированное для наших условий оборудование, которое смогут использовать операторы по обращению с ТКО не только в Подмосковье, но и по всей России. Автоматические мусоросортировочные комплексы будут использоваться для предварительной подготовки отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку», — рассказали в администрации.

Примечательно, что общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 750 миллионов рублей. Для жителей городского Истра и близлежащих муниципалитетов будет создано более шестидесяти рабочих мест.