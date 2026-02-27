Автоматический весовой контроль действует уже более чем на 500 объектах обращения с отходами

По данным заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, озвученным на правительственном совещании, 509 из 1100 действующих объектов обработки отходов наладили передачу информации с весовых комплексов в единую систему ФГИС УТКО.

С текущего года весовой контроль на объектах по обращению с ТКО стал обязательным. Большинство регионов страны выполняют эту норму. В 40 субъектах Федерации более половины данных с весового оборудования поступает в систему. Полную загрузку информации обеспечили шесть регионов: Санкт-Петербург, Калининградская, Курская, Липецкая, Тюменская области и Еврейская автономная область.

«Данные автоматического весового контроля необходимы, чтобы обеспечить прозрачность в расчетах количества принимаемых отходов. Также весовой контроль позволяет исключить незаконные сбросы и другие серые схемы обращения с отходами. Прошу все регионы взять вопрос на особый контроль и в срочном порядке обеспечить размещение данных в автоматизированном режиме», — подчеркнул Буцаев.

Как пояснили в пресс-службе Российского экологического оператора, суть контроля заключается во взвешивании мусоровозов на пунктах приема. После загрузки на контейнерных площадках транспорт проходит через весоизмерительные датчики. Интеграция такого оборудования с ФГИС УТКО и применение цифровых технологий являются важным шагом для развития системы управления отходами и решения экологических задач государства.