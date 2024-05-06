Автомойку в Наро-Фоминске заподозрили в сбросе неочищенных стоков

Автомойку в поселке Селятино в Наро-Фоминске заподозрили в сбросе неочищенных стоков. Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, соответствующая информация поступила в ведомство от местных жителей.

Так, граждане сообщили, что комплекс был построен незаконно и, вероятно, сбрасывает на рельеф неочищенные сточные воды. На место с проверкой выехали инспекторы министерства.

В ходе осмотра территории информация о незаконном сбросе стоков не подтвердилась. Однако, было выявлено другое нарушение. Оказалось, что компания «Мегаполис», которая эксплуатирует комплекс, не стоит на учете как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. В результате предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.