Автовладельцев в Подмосковье предупредили о лосях на дорогах. По информации Минэкологии региона, у этих животных начинается гон, который продлится до октября.

В министерстве напомнили, что в период размножения у многих животных повышается уровень агрессии, поэтому в лесах следует быть предельно внимательными.

Несмотря на то, что лось – растительноядное животное, он может быть опасным. Следует помнить, что это самый крупный представитель семейства оленевых в Подмосковье.

Автолюбителей призвали к осторожности на участках, где установлены знаки «Дикие животные». В вечерние и ночные часы следует включить противотуманные фары с рассеивающимся светом.

В этом году увеличилось число случаев выхода лосей на Минское шоссе, М-9 «Балтия» и МБК – А108, А-100 Можайское шоссе и дороги общего пользования.