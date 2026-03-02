БелГУ стал участником федерального Консорциума «Экономика замкнутого цикла»

Белгородский национальный исследовательский государственный университет присоединился к консорциуму «Экономика замкнутого цикла», который курирует Российский экологический оператор. Партнерство было официально оформлено подписанием меморандума между университетом и РЭО.

«Сегодня Консорциум объединяет более 50 участников. Расширение состава за счет ведущих научно-образовательных центров страны позволяет последовательно укреплять кадровый и исследовательский потенциал отрасли, — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Присоединение нового участника усилит направление по разработке образовательных программ и будет способствовать внедрению современных технологических решений в сфере обращения с отходами».

НИУ «БелГУ» представляет собой масштабный научно-образовательный центр, который активно реализует проекты в области экологии, инженерных разработок, цифровых технологий и устойчивого развития.

«Членство в консорциуме открывает серьезные перспективы для реализации экологических проектов, — подчеркнула ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская. — Университет будет вносить вклад в развитие экономики замкнутого цикла, участвовать в коллективной исследовательской и учебной работе, направленной на создание новых подходов к обращению с отходами. Речь идет как о цифровых системах контроля, так и о технологиях комплексной переработки и обезвреживания».

Данное партнерство также позволит развивать междисциплинарные инициативы, подавать совместные заявки на финансирование и внедрять актуальные практико-ориентированные методики в учебный процесс.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был создан Российским экологическим оператором в 2021 году. Его ключевыми задачами являются подготовка квалифицированных кадров, поддержка научных и педагогических сообществ, а также распространение и практическое применение инновационных решений в области переработки вторичных ресурсов. В объединение входят профильные предприятия, научно-исследовательские организации и авторитетные вузы, среди которых МГУ имени Ломоносова, РУДН, МГИМО, РЭУ имени Плеханова и НИТУ «МИСиС».