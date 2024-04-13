Берега рек Борисовка и Сукромка почистили в рамках акции «Вода России» в Мытищах

Члены профсоюз студентов МГТУ имени Баумана, волонтеры от Сбербанка и неравнодушные жители городского округа Мытищи совместными усилиями очистили берега рек Борисовка и Сукромка от мусора.

«Это место традиционно пользуется популярностью в весенне-летний период, из-за чего испытывает большую нагрузку. Жители Мытищ сами понимают, что без должной уборки место превратится в свалку. Поэтому волонтеры и неравнодушные люди собираются и приводят берега в порядок», — рассказал директор Управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов.

Организаторы акции все продумали: позаботились об инвентаре для участников, провели беседу о технике безопасности и разработали план, который повысит эффективность уборки. Все максимально экономно: в один мешок неперерабатываемый мусор, в другой — битое стекло, а в третий — стеклянная тара, которая позже отправится на переработку.

Помимо полного оснащения необходимым инвентарем «Вода России» старается организовывать дополнительные активности: готовят половую кухню, чтобы участники акции смогли не только сделать доброе дело, но и отдохнуть после субботника.

Неожиданные находки во время субботников — обычное дело. В этот раз волонтеры обнаружили в кустах пистолет.