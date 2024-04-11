Безногие ящерицы пробудились в Подмосковье

Безногие ящерицы веретеницы ломкие пробудились в Подмосковье после зимней спячки, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Свое название эта ящерица получила из-за сходства формы тела с веретеном. А ломкой ее назвали из-за способности отбрасывать хвост, присущей многим ящерицам.

У веретеницы нет ядовитых желез и, как многие ящерицы, она может моргать. Внешне она напоминает колбаску — ее хвост толстый и короткий, а голова плавно перетекает в туловище.

Ползает эта ящерица медленно, восьмерками и с большой амплитудой, так как чешуйки на ее теле одинакового размера. Для сравнения, у гадюки на брюхе имеются крупные чешуйки, благодаря чему она может быстро ползти по прямой.

«При виде веретениц многие жители пугаются, принимая их за ядовитых гадюк. Уничтожать и тех и других запрещено, ведь оба вида занесены в Красную книгу Московской области», - напомнил глава министерства Тихон Фирсов.

По словам министра, при встрече с ящерицей лучше не беспокоить ее и обойти. Также можно аккуратно подцепить ее палкой и убрать в сторону.