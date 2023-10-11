Бобры «незаконно» изменили дно и берега ручья в Ступино

Бобры в Ступино оказались «незаконными гидротехниками», которые изменили дно и берега притока реки Сухая. Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, ранее местные жители заподозрили, что на водоеме были проведены нелегальные работы.

Прибывшие на место инспекторы эконадзора осмотрели акваторию и берега ручья. Признаков проведения незаконных гидротехнических работ на территории не выявили. Однако, на одном участке была обнаружена заводь, которая образовалась из-за создания небольшой плотины из ила и веток.

«Здесь явно поработали бобры, так что поводов для беспокойства нет», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Также информация о возможном нарушении поступила от жителей Коломны, которые пожаловались на несанкционированный забор воды из пруда в деревне Малышево. Данная информация не подтвердилась, но на территории продолжат наблюдение.