Более 10 регионов не представили сроки по внедрению автоматического весового контроля ТКО

Двенадцать субъектов Российской Федерации до сих пор не предоставили графики по внедрению автоматизированной системы передачи данных о взвешивании твердых коммунальных отходов во ФГИС УТКО, федеральную информационную систему, предназначенную для учета ТКО. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев во время еженедельного совещания штаба, посвященного вопросам организации обращения с ТКО и проходившего на площадке Координационного центра Правительства. Эта мера призвана повысить точность определения массы отходов.

Денис Буцаев отметил, что регионам было дано указание разработать и предоставить графики внедрения автоматизированной системы весового контроля. Однако, 12 регионов, в числе которых Астраханская, Брянская и Томская области, города Москва и Севастополь, республики Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Приморский края, Республика Татарстан, Тыва и Чукотский автономный округ, не выполнили данное поручение и не предоставили соответствующие планы.

Еще 45 регионов предоставили информацию, но она оказалась неполной или предполагает внедрение весового контроля не ранее 2026 года.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова подчеркнула необходимость обеспечения эффективной и автоматической передачи данных о взвешивании отходов с объектов во ФГИС УТКО для предотвращения несанкционированных свалок и ошибок в учете отходов. Она отметила, что внедрение цифровых технологий является важным шагом на пути развития отрасли и достижения общегосударственных целей.

Весовой контроль подразумевает измерение массы мусоровозов на сортировочных объектах. Мусоровозы собирают отходы с контейнерных площадок, а затем доставляют их на сортировочные объекты. Перед разгрузкой отходов мусоровозы взвешиваются с использованием специальных датчиков. Полученные данные о массе отходов должны автоматически передаваться в систему ФГИС УТКО.