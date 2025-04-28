Более 1000 человек приняли участие в субботнике РЭО ко Дню Победы

В честь приближающегося Дня Победы более тысячи человек приняли участие в субботнике, организованном Российским экологическим оператором (РЭО) совместно с экологическим движением «Экосистема». Мероприятие прошло 26 апреля в парке Победы, расположенном в Подмосковье на Перемиловской высоте. Данный субботник стал центральным событием общероссийской акции «Мы за чистоту» и был приурочен к памятной дате Великой Отечественной войны.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова подчеркнула важность ответственного отношения к окружающей среде для каждого. По ее словам, субботник — это выражение уважения не только к природному достоянию, но и к героическому прошлому страны, особенно учитывая символическое место проведения — Перемиловскую высоту, где в 1941 году советские солдаты остановили продвижение вражеских войск.

В рамках субботника добровольцы провели масштабные работы по облагораживанию мемориального комплекса: очистили территорию от опавших веток и сухой листвы, собрали мусор, привели в порядок цветочные клумбы и посадили новые деревья. Помимо этого, участники смогли ознакомиться с технологиями переработки пластика в передвижной мастерской под названием «Зеленый фургон».

Кульминацией мероприятия стало торжественное возложение венков к монументу героям Великой Отечественной войны почетным караулом из Сергиево-Посадского военного гарнизона. Память павших защитников почтили минутой молчания.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что компания ежегодно проводит подобные мероприятия по всей стране, в которых за последние три года приняли участие более 15 тысяч неравнодушных граждан. Он призвал всех к объединению усилий для сохранения красоты окружающего мира, подчеркнув важность подобных инициатив для сохранения исторической памяти и формирования бережного отношения к природе.

Организационную поддержку акции на региональном уровне оказали Министерство информации и молодежной политики Московской области и администрация Дмитровского городского округа.