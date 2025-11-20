Более 11 тысяч педагогов и школьников стали участниками вебинаров РЭО и «Экохода»

Российский экологический оператор и общероссийская образовательная программа «Экоход» успешно завершили цикл совместных онлайн-мероприятий, ориентированных на учителей и обучающихся. В рамках программы было организовано 7 познавательных вебинаров.

«Современные образовательные проекты в области экологии для школ играют важную роль в формировании экологически ответственного общества. Мы видим большой интерес к таким формам обучения: более 11 тысяч слушателей из 45 субъектов РФ приняли участие в вебинарах и курсах, которые помогают как ученикам, так и преподавателям использовать знания об экологии в ежедневной практике, – прокомментировала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. – Поддержка образовательных инициатив, делающих экологию понятной и применимой в жизни, – одна из ключевых задач для РЭО».

В рамках программы учителя и школьники познакомились с главными направлениями современной экологии, системами обращения с отходами и принципами экологически грамотного поведения. Вебинары охватывали разнообразные темы: от сортировки и вторичной переработки материалов до экологически осознанного потребления и развития экологической культуры в школах.

Одновременно с этим участники проходили интерактивные учебные курсы РЭО, такие как «Дневник эковолонтера», «Зеленая школа», «Помощники Земли», предоставляющие возможности для непрерывного образования и самостоятельной работы.

Всероссийский образовательный проект «Экоход», целью которого является формирование культуры обращения с отходами, реализуется РЭО в сотрудничестве с ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“».