Более 13 тысяч жителей Подмосковья присоединились к платформе «Кармитт» за год

Более 13 тысяч жителей Подмосковья присоединились к фрисайклинг-платформе «Кармитт» за год, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. В общей сложности они разместили на сайте свыше 1,2 тысячи объявлений.

Наибольшей популярностью на платформе пользуется раздел «Одежда». Лидерами по числу размещенных вещей стали Балашиха, Мытищи и Одинцово.

Иногда жители выставляли необычные вещи. Так, среди них можно было найти дрова, пианино, проектор для слабовидящих.

«Жители Подмосковья продолжают повышать свой уровень экологической культуры, все больше жителей региона разделяют отходы дома и понимают важность увеличения доли вторичного сырья», - отметил глава министерства Антон Велиховский.

По его словам, в регионе на переработку направили уже почти одиннадцать миллионов тонн отсортированных отходов.