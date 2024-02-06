Более 14 тысяч нелегальных перевозчиков строительных отходов выявили в Подмосковье за год

Порядка 14,5 тысячи нелегальных перевозчиков строительных отходов выявили в Подмосковье с января 2023 года с помощью камер наблюдения. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

«Камеры позволили усилить классические эко-рейды, ведь теперь «засады» поджидают на основных автомагистралях и трассах и работают 24/7», - отметила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, общая сумма выписанных за год штрафов превысила 622,4 миллиона рублей. Если за январь прошлого года были выявлены шесть нелегальных перевозчиков, то за январь текущего — 365.

Больше всего нарушителей выявили в Балашихе, Истре и Одинцово. В этих муниципалитетах было выписано 1,9 тысячи, 1,7 тысячи и 1,2 тысячи постановлений соответственно.