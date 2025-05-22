Более 150 жителей Санкт-Петербурга приняли участие в сап-заплыве РЭО на НМЭК

Как сообщила Ирина Тарасова, генеральный директор ППК РЭО, перед началом официальной части конгресса при поддержке Правительства и Совета Федерации был организован заплыв на досках с веслом. Этот вид активности очень популярен в Санкт-Петербурге, и организаторы были приятно удивлены таким большим количеством участников как горожан, так и гостей. Она также подчеркнула, что сап-спорт — это экологически чистое водное развлечение.

Заплыв состоялся 21 мая по кольцевому маршруту, пролегающему вдоль набережной сквера Александра Володина и Уральского моста.

Во время мероприятия был организован раздельный сбор отходов. Кроме того, для юных посетителей на месте старта заплыва региональный оператор «НЭО» провел экологические развивающие игры.

Невский международный экологический конгресс пройдет 22–23 мая 2025 года, и РЭО выступает генеральным партнером этого мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джазовый концерт и мастерскую по переработке отходов «Зеленый фургон».