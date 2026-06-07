«Ты либо мошенница, либо просто тупая»: президент США жестко осадил журналистку на интервью

Президент США Дональд Трамп досрочно завершил интервью с ведущей NBC Кристен Уэлкер, назвав ее «мошенницей или просто тупой». Причиной конфликта стал вопрос о выборах 2020 года, которые Трамп по-прежнему считает сфальсифицированными, несмотря на отсутствие подтвержденных доказательств.

Видеозапись перепалки опубликована на сайте телеканала. Поводом для скандала послужил момент, когда ведущая напомнила президенту, что масштабные фальсификации, в которые он верит, так и не были доказаны. После этой флаги разговор перешел в жесткое русло.

По словам Трампа, Уэлкер и ряд крупнейших американских СМИ систематически искажают информацию о выборах и других важных вопросах. Президент обвинил журналистку в необъективности, а затем заявил: «Ты либо мошенница, либо просто тупая».

Он продолжил наступление уже на индустрию в целом. Трамп подчеркнул, что выборы были сфальсифицированы, а он выиграл их с огромным отрывом. Президент также заявил, что страна напоминает государство третьего мира, а избирательная система — сплошное жульничество. Под удар попали не только NBC, но и ABC, CBS с CNN, которые Трамп назвал «однобокими и коррумпированными сетями».

«Ты либо мошенница, либо просто тупая. С меня хватит. Спасибо, дорогая. Хорошего дня», — сказал президент, после чего встал и покинул студию, несмотря на попытки ведущей продолжить разговор.

Этот инцидент стал очередным эпизодом в долгой истории конфликтных отношений Дональда Трампа с американскими мейнстримными медиа, которые он регулярно обвиняет в предвзятости и фабрикации новостей. Реакция телеканала NBC на произошедшее пока не последовала.