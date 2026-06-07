Резиночки и вышибалы вернулись: в Подольске стартовал проект «Спорт в каждый двор»

В городском округе Подольск официально стартовал летний проект «Спорт в каждый двор», организованный в рамках федеральной программы «Прорыв к здоровью». На протяжении всего лета дворовые территории превратятся в игровые площадки, где современные дети под руководством инструкторов освоят легендарные забавы — от классиков и резиночек до вышибал и пятнашек.

Первыми участниками праздника, прошедшего 6 июня, стали жители бульвара Юности. Ребята с азартом включились в игры, которые когда-то были главными развлечениями их родителей. Уже на следующий день, 7 июня, эстафету перехватил двор на улице Свердлова, 47.

Опытные инструкторы не просто дают детям побегать, а обучают правилам классических дворовых состязаний. В программе — «Классики» и «Резиночки» на координацию и выносливость, «Вышибалы» на скорость и реакцию, а также «Пятнашки» и другие активные игры.

Инструктор по спорту Максим Катеров объясняет, что задача проекта не просто организовать досуг, а вернуть забытые традиции дворового спорта.

«Мы хотим показать детям, что их собственный двор — это отличное место для спорта и новых знакомств. Мы не просто проводим время с ребятами, а передаем им правила тех самых игр нашего детства, которые забываются», — рассказывает инструктор по спорту Максим Катеров.

Проект «Спорт в каждый двор» будет работать все лето по четкому графику. Каждые субботу и воскресенье открываются новые локации. Всего планируется охватить 8 площадок в месяц — то есть постепенно дойдут до всех микрорайонов округа. На каждом адресе активности длятся четыре часа.

Участие абсолютно бесплатное для всех детей. Более того, каждый маленький участник получает памятный сувенир. Организаторы надеются, что к концу лета дворовые игры вновь станут такой же привычной частью детства, какой были для их родителей.