Диплом не для всех: с 2026 года высшее образование в России может стать менее доступным

Эпоха, когда любой желающий мог за умеренные деньги стать юристом, менеджером или журналистом, завершается. Анализ новых правил приема в вузы показывает: высшая школа переходит от рыночных отношений к жесткому государственному планированию, пишет «Провинция.ру» .

Бакалавриат упразднили, маневренность потеряли

Структурный удар 2026 года — окончательный демонтаж Болонской системы. Вместо знакомого разделения на бакалавриат и магистратуру вузы вводят единые линейные программы «базового высшего образования» продолжительностью от четырех до шести лет.

Для абитуриентов это оборачивается серьезным минусом. Раньше, отучившись четыре года, можно было в магистратуре сменить профиль. Теперь эта возможность исчезает. Студент будет идти по единому сквозному стандарту без права на профессиональные маневры.

Особенно тяжело придется выпускникам колледжей. Раньше они могли поступить в вуз по внутренним экзаменам, минуя ЕГЭ. С 2026 года такой номер пройдет только при строгом условии: профиль техникума должен полностью совпадать с профилем будущей университетской программы. Решил после колледжа стать юристом, хотя учился на повара? Добро пожаловать на общий ЕГЭ вместе со вчерашними школьниками.

Платно, но не для всех

Самые жесткие нововведения коснулись коммерческих отделений. Правительство утвердило список из 40 популярных направлений, по которым вузам запретили набирать неограниченное количество платников. В «черном списке» — юриспруденция, экономика, менеджмент, журналистика, психология и другие массовые специальности.

Одновременно Минобрнауки зафиксировало скачок цен: коммерческое обучение подорожало в среднем на 10,7 процента, а в отдельных университетах стоимость взлетела на треть.

Но главный сюрприз — в банковском секторе. Льготный образовательный кредит под 3 процента годовых, который раньше выдавался практически всем желающим, теперь существенно урезали. Получить его смогут в основном поступающие на приоритетные государственные направления: инженерию, информационные технологии, медицину и педагогику. Гуманитариям и будущим менеджерам придется искать другие источники финансирования.

Бюджет — только под реальные нужды

Из более чем 620 тысяч бюджетных мест львиная доля отдана инженерам (почти 264 тысячи), учителям и врачам. Контрольные цифры приема на 2026 год сформированы исключительно под потребности реального сектора экономики.

Системе больше не нужны сотни тысяч дипломированных менеджеров и юристов, которым негде работать. Высшее образование перестает быть социальной нормой или способом «отсидеться» после школы. Оно превращается в дорогой, сложно достижимый и строго регламентированный ресурс. Получить его можно либо бесплатно, но под жесткие обязательства целевого набора, либо за очень большие деньги — для тех, кто не вписался в государственные приоритеты.