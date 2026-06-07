В подольском ДК посетителей научили старинной технике линогравюры
Фото: [t.me/Официальный Подольск]
В Доме культуры «Машиностроитель» прошел мастер-класс по линогравюре — старинной технике создания печатных штампов. Под руководством мастера народных художественных промыслов Константина Ваганова участники от мала до велика научились вырезать рельефные орнаменты и делать оттиски на основе.
Занятие провел руководитель студии декоративно-прикладного искусства ДК имени 1 Мая Константин Ваганов. Он подробно показал гостям весь процесс: от первых набросков до готового отпечатка.
Технология оказалась кропотливой, но увлекательной. В качестве основы мастера используют специальный прорезиненный материал. Ручными стамесками на нем аккуратно вырезают узор или орнамент, затем на готовую форму наносят краску и делают оттиск.
Константин Ваганов пояснил, что мастер-класс посвящен русской народной культуре — именно так в старину умельцы наносили неповторимые узоры на одежду.
«Наш мастер-класс посвящен русской народной культуре, ведь именно таким способом в старину мастера наносили неповторимые орнаменты на одежду. При этом важно не путать нашу технику с классической набойкой: при набойке рисунок сразу печатают на ткань, а мы создавали именно печатную форму — заготовку для штампа», — пояснил мастер народных художественных промыслов Константин Ваганов.
Попробовать себя в роли ремесленников смогли участники любого возраста — от взрослых подольчан до малышей трех лет. Процесс создания линогравюры оказался понятным и безопасным для всех. Каждый гость ушел домой с готовым сувениром, сделанным собственными руками.