Корсеты, гончарное дело и городки: 250 участников собрала ярмарка в Подольске

На территории культурно-досугового центра «Южный» в Подольске с размахом прошла фольклорная ярмарка «Южная солянка». Порядка 250 участников из Подольска и других муниципалитетов области собрал уникальный проект, ставший местом встречи традиционной культуры и современного искусства.

Главная идея «Южной солянки» — доказать, что и народный фольклор, и актуальные творческие направления черпают вдохновение из одного источника — старинных традиций. По словам организатора Людмилы Вязниковой, задача проекта — соединить эти два мира и показать их глубинную общность. Если в творчестве коллектива прослеживаются народные мотивы, ему точно стоит приезжать на эту площадку.

На интерактивной поляне развернулась выставка-продажа изделий ручной работы. Свои умения продемонстрировали ткацкие мастерские, представившие стилизованную под фольклор одежду — корсеты и юбки, которые легко вписать в современный гардероб. Ювелиры показали украшения ручной работы, а гончары — керамику и авторскую посуду.

Для гостей работали мастер-классы. Под руководством умельцев из Подольска и соседних округов желающие осваивали набойку по ткани, бисероплетение, рисование «кофейной акварелью» и другие старинные промыслы.

Спортивную часть праздника взяла на себя Подольская федерация городошного спорта. Гости ярмарки познакомились с исконно русской игрой и попробовали выбивать фигуры.

Кульминацией «Южной солянки» стала концертная программа из 28 номеров. На сцену вышли артисты всех возрастов — от дошкольников 4-5 лет до ведущих фольклорных и эстрадных ансамблей округа. Свои таланты зрителям подарили образцовые коллективы «Варенька» (ДК «Плещеево») и «Терем», театр моды «Эксклюзив» (ДК «Октябрь»), народный коллектив «Ленок» (ДК ЗиО), хореографический коллектив КДЦ «Южный» и многие другие.

Руководитель образцового фольклорного ансамбля «Терем» Лариса Горчкова призналась, что коллектив участвует в фестивале третий год, практически с момента его основания, и это один из самых любимых праздников.

«Мы участвуем в этом фестивале уже третий год, практически с момента его основания. Это один из наших самых любимых праздников! Площадка выбрана очень удачно: здесь прекрасное месторасположение, которое идеально подходит для проведения такого масштабного детского фестиваля. В этот раз ансамбль «Терем» представляет традиции нашей родной Московской области — мы исполним номера «На реченьку» и «Бедная я», — рассказала руководитель образцового фольклорного ансамбля «Терем» Лариса Горчкова.

Отдельной точкой программы стал конкурс авторских частушек, приуроченный к 245-летию Подольска. В течение месяца жители присылали свои произведения на тему «Я люблю свой город». Самые задорные и остроумные строки прозвучали со сцены под аплодисменты зрителей.