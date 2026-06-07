Названы предварительные результаты парламентских выборов в Армении

Оппозиционный блок «Сильная Армения» вырвался вперед на парламентских выборах в республике. По данным независимого экзитпола, опубликованным «Регнумом», за него проголосовал 31% избирателей, тогда как правящая партия «Гражданский договор» набрала лишь четверть голосов.

В Армении 7 июня прошли парламентские выборы, в которых участвовали 18 политических объединений — 16 партий и два блока. Голосование завершилось в 19:00 по московскому времени, после чего начался подсчет голосов.

Согласно данным опроса на выходе с участков, в лидеры выбилась оппозиция. «Сильная Армения» на данный момент набрала 31,1% голосов. На втором месте расположился «Гражданский договор» с показателем 24,5%. Замыкает тройку «Блок Армения» — 20,9%.

Остальные участники борьбы отстают значительно. «Крылья единства» получили поддержку 5,8% избирателей. На последней строчке оказалась «Процветающая Армения» с 5,3% голосов.

Официальные итоги выборов станут известны после обработки всех протоколов. Однако первые данные экзитпола уже показывают, что расклад сил в будущем парламенте может серьезно измениться по сравнению с предыдущим созывом.

Партия «Сильная Армения» позиционирует себя как оппозиционная политическая сила, выступающая за коренные экономические реформы, искоренение крайней бедности и всестороннее укрепление армяно-российских отношений.

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