Через конкретного олигарха к Кремлю: раскрыты подробности о передаче письма Путину от Зеленского

Владимир Зеленский обратился к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу с просьбой передать Владимиру Путину личное послание, пишет Lenta.ru со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным зарубежной газеты, речь идет о готовности украинского лидера к двусторонней встрече, которая могла бы стать первой за четыре года с начала СВО.

События разворачивались в конце мая, утверждает издание FT со ссылкой на осведомленные источники. Зеленский выбрал неформальным каналом связи Романа Абрамовича — российского предпринимателя, который на ранних этапах конфликта уже участвовал в переговорных процессах между Москвой и Киевом.

По данным газеты, суть послания сводилась к предложению организовать личный саммит двух президентов. Такой формат, как отмечается, мог бы стать первой прямой встречей лидеров Украины и России с начала спецоперации.

Уточняется, что содержание переданного письма является якобы близким по содержанию к открытому письму Зеленского Путину.

Ни Кремль, ни офис украинского президента на момент публикации официально не комментировали эту информацию. Абрамович и его представители также не делали публичных заявлений по данному поводу. Однако сам факт появления такой детальной утечки в авторитетном западном издании уже вызвал волну обсуждений среди политологов: действительно ли Киев готов к диалогу или же это часть более сложной дипломатической игры. Впрочем, в России уже негативно расценили шаг Зеленского и не поверили в искренность бывшего комика.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков также высказался о послании Зеленского Путину. Он призвал не торопиться с выводами.