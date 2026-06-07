Снова в Москву: евродепутаты левоконсервативной партии прибыли в Россию

Немецкие депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) вновь отправились в Москву. Об этом сообщает газета Bild. В планах политиков — встречи в администрации президента, Госдуме и с представителями гражданского общества.

По данным немецкого издания, евродепутаты намерены продолжить переговоры, начатые во время их прошлого визита в мае 2025 года. Тогда группа из пяти парламентариев прибыла в российскую столицу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На этот раз программа поездки, как сообщает Bild, включает встречи с представителями администрации президента России Владимира Путина, депутатами Государственной Думы и активистами гражданского общества.

Фирмених и фон дер Шуленбург заявили, что хотят подать сигнал против отсутствия диалога между ЕС и Россией. Вместо дальнейшей эскалации и экономической войны необходимы новые форматы переговоров с Россией, — цитирует издание слова политиков.

Визит проходит на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Брюсселя и Москвы. Партия Сары Вагенкнехт, известная своей критикой антироссийских санкций и поставок оружия на Украину, неоднократно выступала за возобновление прямых переговоров. Предыдущий приезд немецких депутатов в Москву в мае 2025 года уже вызвал неоднозначную реакцию в Европе, однако это не остановило политиков от повторной поездки.