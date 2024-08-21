Более 18 тысяч кубометров древесины собрали на площадках «Мегабак» с начала года

Более 18 тысяч кубических метров древесины собрали на подмосковных площадках проекта «Мегабак» с января текущего года, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Собранное вторсырье было направлено на переработку: из него можно получить технологическую щепу, которая используется при производстве древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, древесного угля и других строительных материалов.

В ведомстве напомнили, что чистые древесные отходы в целом не опасны для окружающей среды, но в ряде случаев могут загореться, что может привести к пожару. Такие отходы нельзя отправлять в мусорный бак — их следует вывозить на предприятия для вторичной переработки. Сдать древесину можно на площадках «Мегабак».