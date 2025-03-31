Более 20 специалистов из ЛНР, ДНР и Херсонской области прошли обучение в РЭУ им. Плеханова

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова успешно завершилась программа бесплатного повышения квалификации, организованная для 26 специалистов из ЛНР, ДНР и Херсонской области, чья деятельность связана с управлением твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Эти сотрудники прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования (ДПО), целью которых являлось углубление их профессиональных компетенций. Часть группы изучила курс «Создание действенной системы обращения с ТКО в РФ», а остальные участники — «Основные принципы экономики замкнутого цикла».

Среди слушателей были представители таких организаций, как «Луганский центр утилизации отходов», ГУП ДНР «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», а также министерств природных ресурсов и экологии ДНР и ЛНР, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Херсонской области, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Важно подчеркнуть, что Плехановский университет входит в состав Консорциума «Экономика замкнутого цикла», учрежденного Российским экологическим оператором (РЭО) в 2021 году. Главная задача консорциума формирование высококвалифицированных кадров в сфере экономики замкнутого цикла, поддержка преподавательского состава и научных работников, а также содействие внедрению передовых технологий.