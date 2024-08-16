Более 200 километров лесных дорог привели в порядок в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Более двухсот километров лесных дорог расчистили, обустроили и отремонтировали в Подмосковье, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Работы проводятся с целью обеспечения стабильной лесопожарной обстановки. На текущий год запланировано привести в порядок в общей сложности почти 285 километров лесных дорог.
Дороги приводят в порядок в соответствии с установленным графиком практически во всех лесничествах региона. В четырех филиалах ГКУ МО «Мособллес»: Звенигородском, Подольском, Сергиево-Посадском и «Русский лес» работы уже полностью завершены.