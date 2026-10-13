Трансфузиолог из Московской области рассказала, как преодолеть страх перед сдачей крови

Заведующая отделением заготовки донорской крови и ее компонентов, трансфузиолог Московского областного центра крови Лариса Нестерова рассказала, как преодолеть страх перед донацией. Советы специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, побороть страх и тревогу помогает информированность. Нестерова рекомендовала ознакомиться с информацией о процессе донации на сайте центра или задать вопросы врачу.

Также с волнением помогает справиться упражнение «Безопасное место». Нужно вспомнить место — реальное или воображаемое, — где комфортно, спокойно и безопасно. Важно представить себя в этом месте, что окружает, цвета, звуки, запахи. Это упражнение советуют многие психологи. Оно придает спокойствие и стабилизирует эмоциональное состояние.

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