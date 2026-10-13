В Ступинской больнице рассказали жителям, как избежать тромбоза

Заместитель главного врача Ступинской клинической больницы Владимир Блинов во Всемирный день борьбы с тромбозом рассказал, как распознать опасный тромб. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

Основные симптомы — отек одной конечности, боль, распирание, покраснение или синюшность кожи, одышка без причины, боль в груди, учащенное сердцебиение. Все это — повод незамедлительно обратиться к врачу.

Врач рекомендовал двигаться в долгой дороге. Каждые 40–60 минут следует делать упражнения для ног с участием не только стоп, но и коленных и тазобедренных суставов.

Также важно пить достаточное количество воды, так как обезвоживание сгущает кровь и повышает риск тромбообразования.

«Сообщайте врачу о факторах риска. Если вы принимаете гормональные контрацептивы, беременны, недавно перенесли операцию или травму, имеете онкологическое заболевание или семейную историю тромбозов — обязательно скажите об этом при любом обращении. Не игнорируйте „мелкие“ травмы. Даже удар пальца может запустить тромбообразование, если есть предрасположенность», — подчеркнул специалист.

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