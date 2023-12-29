Более 28 млн бутылок и банок собрали с помощью ЭКОпунктов в Подмосковье

Шестьсот шестьдесят пять ЭКОпунктов насчитывается в Подмосковье, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Аппараты установлены в 43 муниципалитетах области.

Проект реализуется в регионе при координации министерства на протяжении трех лет. За это время в Подмосковье собрали более 28,6 миллиона бутылок и банок, в том числе более 21 миллиона бутылок и семь с половиной миллионов банок.

В этом году за три квартала было собрано свыше 13,8 миллиона банок и бутылок. Общий объем собранной тары составляет около 400 тысяч килограммов.

ЭКОпункты устанавливают на территориях образовательных учреждений, ФОКов, МФЦ, общественных пространств. Они оформлены в едином стиле.