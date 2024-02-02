Более 300 нелегальных перевозчиков стройотходов выявили в Подмосковье в январе

Триста шестьдесят пять нелегальных перевозчиков строительного мусора выявили в Подмосковье в январе с помощью камер. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Всем нарушителям были выписаны штрафы и административные постановления. В общей сложности сумма выписанных штрафов составила 24,5 миллиона рублей.

Большое количество нарушителей выявили в Серпухове, Воскресенске и Фрязино. Там были выписаны штрафы на 1,1 миллиона рублей, 804 тысячи рублей и 750 тысяч рублей соответственно.