Более 300 нелегальных перевозчиков стройотходов выявили в Подмосковье в январе
Фото: [ГУСТ МО]
Триста шестьдесят пять нелегальных перевозчиков строительного мусора выявили в Подмосковье в январе с помощью камер. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.
Всем нарушителям были выписаны штрафы и административные постановления. В общей сложности сумма выписанных штрафов составила 24,5 миллиона рублей.
Большое количество нарушителей выявили в Серпухове, Воскресенске и Фрязино. Там были выписаны штрафы на 1,1 миллиона рублей, 804 тысячи рублей и 750 тысяч рублей соответственно.
«Поймать нарушителей камеры могут в любое время суток, так что обхитрить или обойти цифровую проверку вряд ли получится», - подчеркнула глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.