Более 360 патрулирований провели в лесах Подмосковья на выходных

Триста шестьдесят два патрулирования провела лесная охрана в лесах региона на минувших выходных. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. В рейдах также участвовали спасатели и полицейские.

Больше всего рейдов провели в Дмитровском, Пушкинском и Можайском лесничествах. По итогам проверок в области выявили двадцать нарушений, по которым было составлено девять протоколов об административных правонарушениях.

Патрулирования в лесах региона усилили в связи с тем, что до 12 сентября в Подмосковье действует режим ограничения пребывания граждан. В основном рейды проводят на территориях, максимально приближенных к населенным пунктам, местам отдыха и СНТ.