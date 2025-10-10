Более 46 тысяч новых баков для сбора мусора установили в различных субъектах РФ с начала года
Фото: [Медиасток.рф]
Этот объем составляет 95% от запланированного количества закупок на текущий год. Предполагается, что к концу 2025 года общее количество приобретенных контейнеров достигнет 48 558 штук. Эта информация прозвучала на заседании штаба, посвященном организации управления твердыми коммунальными отходами, которое прошло в Координационном центре Правительства РФ. Анализ этих данных был проведен специалистами из Российского экологического оператора.
«На данный момент закуплено 46 143 контейнера из запланированных 48 558, что соответствует 95% годового плана на 2025 год. За последнюю неделю регионами дополнительно закуплено 3253 контейнера», – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Увеличение объемов приобретения контейнеров отмечено в ряде регионов, среди которых: Кабардино-Балкария, Дагестан, Карелия, Северная Осетия, Якутия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Краснодарский и Алтайский края, Пермский край, Смоленская, Новосибирская, Тверская, Новгородская, Самарская, Калининградская и Иркутская области.
«Создано 6626 контейнерных площадок из запланированных на 2025 год 8952, что составляет 74% от намеченного. За последнюю неделю в регионах оборудовали 671 площадку», – сообщили представители пресс-службы РЭО.
Полностью выполнили намеченные планы по созданию контейнерных площадок и установке контейнеров следующие субъекты РФ: Ростовская область, Забайкальский край, Архангельская область и Республика Ингушетия.