Более 46 тысяч новых баков для сбора мусора установили в различных субъектах РФ с начала года

Этот объем составляет 95% от запланированного количества закупок на текущий год. Предполагается, что к концу 2025 года общее количество приобретенных контейнеров достигнет 48 558 штук. Эта информация прозвучала на заседании штаба, посвященном организации управления твердыми коммунальными отходами, которое прошло в Координационном центре Правительства РФ. Анализ этих данных был проведен специалистами из Российского экологического оператора.