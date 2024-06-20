Более 50 км дорог привели в порядок в лесах Подмосковья

Уже более 50 километров дорог очистили, обустроили и отремонтировали в лесах Подмосковья, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Работа проводится для защиты лесов от пожаров.

Специалисты планируют и выравнивают земляное полотно, соблюдая установленные параметры — ширина проезжей части должна составлять не менее трех метров, а ширина обочин — не менее 0,75 метра с каждой стороны.

В общей сложности в этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» планируется провести работы почти на 285 километрах лесных дорог.

Практически во всех лесничествах работа ведется с опережением графика. Наибольший объем работ выполнили в Дмитровском, Егорьевском и Шатурском лесничествах.