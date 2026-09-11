У Ледовой арены им. В.В. Петрова в Красногорске появился памятник прославленному хоккеисту

Памятник легендарному хоккеисту Владимиру Петрову открыли в Красногорске. Он расположен у Ледовой арены, названной в его честь, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

В торжественной церемонии открытия памятника также приняли участие министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, знаменитые хоккеисты Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Сергей Федоров, а также президент Академии им. Петрова Максим Петров.

Владимир Петров — двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР. За свою карьеру он забил более 600 шайб. Вместе с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым он вошел в состав легендарной тройки, которую боялись вратари всего мира.

«Отдавая дань уважения нашему земляку, почтили память Владимира Владимировича, который доказал, что упорство, талант и любовь к делу приводят к вершинам, а без самоотдачи невозможно достичь побед. И сегодня дело великого предшественника продолжают молодые хоккеисты, чей азарт и желание побеждать продолжают традиции великой хоккейной эры страны», - отметил глава округа.

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