Более 50 мешков мусора собрали в рамках акции «Вода России» в Щелково

В Щелково в рамках Всероссийской акции «Вода России» очистили берег Большого Медвежьего озера. В результате было собрано более пятидесяти мешков мусора.

В акции приняли участие волонтеры, трудовой отряд досугового центра «Навигатор», представители компании «Газпром» и сотрудники спортивного клуба «Медвежьи Озера». В общей сложности акция собрала порядка сорока человек.

Акция по очистке водоема прошла наряду с запланированными мероприятиями Минэкологии Подмосковья. Таким образом, на объекте дополнительно проведут очистку водной глади от сухостоя и мусора.