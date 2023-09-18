Более 50 молодых растений высадили в Коломне в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Жители Коломны и Озер присоединились к региональному экологическому проекту «Наш лес. Посади свое дерево». Акция прошла в парке 50-летия Октября.

Теперь в этом общественном месте на берегу Оки появилось 50 новых саженцев клена, сосны, каштана и тополя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Первые деревья мы высадили здесь два года назад. И теперь мы видим, как благодаря молодой поросли меняется это место. Кстати, в скором времени, его обновят. По инициативе депутата Государственной Думы Никиты Юрьевича Чаплина наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев решил благоустроить парк 50-летия Октября», – рассказал местным жителям во время акции глава Коломны Александр Гречищев.

Вместе со взрослыми деревья высаживали и дети. В акции участвовали воспитанники спортивной школы по лыжным видам спорта. Дело в том, что тренировочная база ребят находится здесь же, на территории парка. Одна из юных спортсменок - Милана Королькова призналась, что такая работа ей знакома: раньше девочка уже высаживала молодые деревья вместе с одноклассниками рядом со школой.

«Мне интересно наблюдать за этими молодыми деревьями. Иногда специально прихожу и фотографируюсь рядом с ними, чтобы сравнить, насколько они выросли», – поделилась девочка.

Также к жителям округа присоединились руководство муниципалитета, парламентарии Совета депутатов и представители общественных организаций.