Более 50 организаций стали участниками Консорциума РЭО

Российский экологический оператор организовал встречу участников Консорциума «Экономика замкнутого цикла», на которой его ряды пополнили два новых участника: Калининградский государственный технический университет и РОСБИОТЕХ. В итоге общее количество организаций, входящих в состав Консорциума, возросло до 52.

«Сфера обращения с отходами остро нуждается в квалифицированных кадрах. По нашим подсчетам, в ближайшие три года потребность составит около 90 тысяч специалистов. С учетом смежных отраслей, таких как логистика, банковский сектор и сфера услуг, эта цифра может увеличиться в три раза. Для формирования компетентных профессионалов необходимо сочетать теоретические знания с практическими навыками. Именно с этой целью был создан Консорциум, объединяющий 52 участника, включая представителей научного сообщества, ведущие российские университеты, бизнес, промышленные предприятия и организации, занимающиеся переработкой отходов. Только объединив усилия, мы сможем достичь значительных результатов», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На заседании, состоявшемся 25 марта, в состав Консорциума были официально приняты ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» и ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)».

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был основан РЭО в 2021 году. Его деятельность направлена на подготовку специализированных кадров в области циклической экономики, оказание поддержки преподавателям и научным сотрудникам, а также на внедрение инновационных разработок. В консорциум могут вступать научные и образовательные учреждения, разделяющие принципы формирования циклической экономики. В настоящее время в его состав входят 26 высших учебных заведений, а также отраслевые компании и ключевые игроки индустрии обращения с отходами.