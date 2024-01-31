Более 55 млн баллов получили участники программы лояльности «РТ-Инвест» за два года

Программе лояльности, к которой подключены все фандоматы «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех), в январе исполнилось 2 года. Так, за это время количество пользователей превысило 70 тысяч человек.

Отмечается, что 56 миллионов баллов это — 11,5 миллиона единиц пластиковой и алюминиевой тары, которую жители Подмосковья сдали в фандоматы за все это время. Эксперты «РТ-Инвест» проанализировали данные и выяснили, что большая часть участников программы — 59 тысяч — это люди старше 18 лет, еще 14 тысяч — школьники.

Больше всего участниками было накоплено баллов в сервисе UDS — 47 млн. На втором месте — 7,9 млн (из расчета 1 балл = 1 рубль) — пользователи накопили и потратили на покупку продуктов в сети «ВкусВилл». На третьем месте онлайн-кинотеатр KION — 90 тысяч баллов участники потратили на просмотр фильмов и сериалов.

На сегодняшний день, на территории региона установлено почти пятьсот семьдесят экопунктов «РТ-Инвест». Самыми активными жители региона являются участники программы лояльности из Балашихи. За все время они сдали в фандоматы компании свыше 1 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Пользователи из Подольска также собрали больше 1 миллиона. Жители Красногорска на третьем месте — 900 тысяч единиц тары.