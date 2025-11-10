Более 6 млрд рублей направят 4 российским регионам для создания инфраструктуры по переработке отходов
Четыре региона получат поддержку для создания объектов по переработке ТКО
Фото: [Медиасток.рф]
Республики Марий Эл, Мордовия, Дагестан, а также Курганская область получат дополнительную финансовую поддержку от российского правительства. Выделенные ассигнования дадут возможность этим регионам реализовать шесть проектов по строительству и обновлению комплексов, предназначенных для переработки, сортировки, дезинфекции и удаления твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение об этом, за номером 3121-р, утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Отобранные четыре региона получат государственные субсидии на принципах софинансирования. Эти средства, выделенные государством, посодействуют в формировании работоспособной системы обращения с ТКО, включая создание комплексов для сортировки и вторичной переработки отходов. Главная задача этой меры – уменьшение объема отходов, отправляемых на захоронение, и поддержка развития циркулярной экономики в указанных регионах», – подчеркнули представители публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
Эта инициатива реализуется по поручению Президента в рамках федеральной программы «Экономика замкнутого цикла», которая является частью национального проекта «Экология».