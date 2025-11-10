Более 6 млрд рублей направят 4 российским регионам для создания инфраструктуры по переработке отходов

Республики Марий Эл, Мордовия, Дагестан, а также Курганская область получат дополнительную финансовую поддержку от российского правительства. Выделенные ассигнования дадут возможность этим регионам реализовать шесть проектов по строительству и обновлению комплексов, предназначенных для переработки, сортировки, дезинфекции и удаления твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение об этом, за номером 3121-р, утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным.