Более 70 км берегов очистили в Рязанской области в рамках акции «Вода России»

В Рязанской области успешно завершился масштабный этап всероссийской экологической акции «Вода России», организованной в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Этот проект, курируемый Минприроды России, ставит перед собой двойную задачу: не только практическая очистка береговых линий, но и формирование в обществе новой культуры бережного отношения к водным ресурсам. Об этом сообщает издание 7info.

С апреля по октябрь в регионе было проведено более 110 субботников, которые объединили усилия власти, бизнеса, учащихся и простых добровольцев. Итогом этой масштабной работы стало приведение в порядок свыше 70 километров береговой линии и сбор 175 кубометров мусора. Особый символический резонанс имел семейный экофестиваль в Рязани, где волонтеры разных поколений очищали берега рек Оки и Трубежа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что акция переросла в устойчивую общественную традицию, становясь нормой жизни для рязанцев. Таким образом, проект демонстрирует высокую эффективность, сочетая ощутимый практический результат с глубокой воспитательной работой, что в конечном итоге способствует формированию ответственного экологического сознания у граждан.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области убрали свыше тысячи кубометров мусора с начала осени.