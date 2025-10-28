В Нижегородской области убрали свыше тысячи кубометров мусора с начала осени

В Нижегородской области завершилась масштабная экологическая кампания, в ходе которой силами волонтеров, коммунальных служб и местных жителей была приведена в порядок обширная природная территория. За два месяца активной работы участникам субботников удалось собрать и подготовить к утилизации более тысячи кубометров мусора, ликвидировав множество несанкционированных свалок. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Эта системная работа организована в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену нацпроекту «Экология». География акций охватила ключевые территории региона: от берегов озера Телеграфное в Нижнем Новгороде до лесных массивов Городецкого и Балахнинского округов. Особенностью подхода стало сочетание усилий профильных министерств с широким общественным участием, где каждый житель мог внести свой вклад в улучшение экологической обстановки.

Проведенная работа уже дала ощутимые результаты: десятки гектаров земель очищены от загрязнений, а природные ландшафты возвращены в первоначальное состояние. Как отмечают организаторы, такие акции не только решают сиюминутные задачи по уборке, но и формируют новую экологическую культуру, воспитывая бережное отношение к окружающей среде у подрастающего поколения.

Успех нижегородских субботников демонстрирует эффективность объединенных усилий государства и общества в решении экологических проблем. Регион на практике реализует принципы национального проекта, создавая модель системной работы по охране природы, которая будет продолжена и впредь — до наступления зимнего сезона и в последующие годы.

