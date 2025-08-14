Более 70 работников экоцентров прошли обучение в акселерационной программе от Российского экологического оператора

В рамках образовательной школы для экологических центров, организованной РЭО и проходившей с 11 по 13 августа на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова, приняли участие свыше 70 представителей региональных операторов по обращению с ТКО, некоммерческих и экологических организаций из разных регионов РФ.

В пресс-службе РЭО отметили, что экоцентры постепенно становятся важными площадками для граждан, заинтересованных в экологичном стиле жизни. В этих центрах люди могут не только сдавать вторсырье, но и узнавать, как снизить вредное воздействие на природу. Развитие сети таких площадок в регионах будет способствовать активному формированию культуры осознанного обращения с отходами.

В течение трех дней участники программы совершенствовали свои навыки, обменивались опытом и изучали новые подходы к развитию экоцентров. Эти центры, работающие по всей стране, занимаются сбором вторсырья у населения, организацией образовательных мероприятий, проведением мастер-классов по переработке и познавательных экскурсий.

Обучающая программа включала в себя выступления приглашенных экспертов, практические занятия и тренинги. В первый день состоялся круглый стол «Экоцентр: ретроспектива, настоящее и перспективы», где эксперты обсудили роль экоцентров в привлечении внимания граждан к экологическим вопросам. Также были проведены тренинги, посвященные обновленному формату «Зеленой премии», особенностям коммуникаций в сфере экологии и участию в грантовых программах Росмолодежи.