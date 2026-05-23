Видят сквозь стены: обычный роутер научился распознавать людей со стопроцентной точностью

Немецкие ученые разработали технологию, позволяющую идентифицировать любого человека с помощью стандартного роутера и искусственного интеллекта. Для этого не нужны смартфоны, а точность распознавания приближается к 100 процентам, пишет carexpo.

Как радиоволны создают цифровые слепки людей

Специалисты из Технологического института Карлсруэ (KIT) выяснили, что привычные Wi-Fi-роутеры можно использовать для тайного шпионажа за гражданами. Профессор Торстен Штруфе из профильного института KASTEL объяснил, что детальный анализ движения радиоволн дает возможность формировать точную картинку окружающего пространства и фиксировать находящихся в нем граждан. Самое примечательное, что для успешной работы комплекса человеку вовсе не обязательно иметь при себе смартфон или любое другое носимое устройство с беспроводным модулем.

Главным источником информации для системы выступают открытые данные обратной связи формирования луча (BFI), которые сетевое оборудование регулярно передает маршрутизатору без какого-либо шифрования. Этот поток данных может быть легко перехвачен любым злоумышленником в зоне покрытия сети. Отражаясь от человеческого тела, радиосигналы улавливаются искусственным интеллектом, который выстраивает объемные проекции и обучается распознавать конкретные фигуры. После завершения периода калибровки нейросеть тратит на безошибочную идентификацию личности всего несколько секунд.

Итоги тестов и угроза повсеместного контроля

В ходе серии практических испытаний, к которым привлекли 197 добровольцев, инновационная система показала феноменальную эффективность, близкую к 100 процентам. На результаты сканирования никак не влияли особенности походки участников или ракурс, под которым они пересекали комнату. В отличие от прошлых аналогичных проектов, требовавших дорогостоящей аппаратуры, текущий метод опирается на стандартное коммерческое Wi-Fi-оборудование, которое массово установлено в жилых домах, офисах и заведениях общепита.

Исследователь Юлиан Тодт выразил серьезную обеспокоенность тем, что открытие превращает абсолютно любой маршрутизатор в потенциальный прибор для негласного надзора. По его словам, обычная прогулка мимо уличного кафе со включенной сетью позволит коммерческим структурам или силовым ведомствам скрытно опознать прохожего. Эксперт Феликс Морсбах подтвердил, что глобальная распространенность и визуальная незаметность беспроводных сетей делают их идеальной базой для развертывания систем массового контроля за населением.

Нарушение гражданских прав и приватности

Профессор Штруфе добавил, что повсеместное внедрение подобных алгоритмов несет прямую угрозу базовым свободам человека, включая гарантированное право на неприкосновенность личной жизни. Научный коллектив KIT особенно тревожит перспектива применения технологии тоталитарными правительствами для пресечения протестной активности или тайного трекинга перемещения граждан. Проект, получивший грант в рамках целевой программы Гельмгольца по созданию защищенных систем, будет детально представлен международному ИТ-сообществу на тематической конференции ACM по кибербезопасности в Тайбэе.