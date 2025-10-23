Более 7500 предприятий Архангельской области уклонились от подписания соглашений об обращении с ТКО

Эти нарушения были выявлены региональным оператором «ЭкоИнтегратор». Вместо того, чтобы официально оформить договоры, эти организации незаконно размещают отходы на территории жилых районов или в лесных массивах.

Пресс-служба Российского экологического оператора заявила, что своевременная оплата услуг по утилизации отходов является не только законодательным требованием, но и играет важную роль в поддержании чистоты и экологического благополучия региона. Несоблюдение установленных правил ведет к увеличению количества нелегальных свалок и создает дополнительную нагрузку на систему управления отходами. Организация поддерживает меры, принимаемые региональными операторами для повышения прозрачности расчетов и обеспечения соблюдения требований законодательства.

Отсутствие договора на вывоз мусора является прямым нарушением действующего законодательства. В таких случаях издержки на утилизацию отходов взыскиваются с нарушителей в судебном порядке, где итоговая сумма может значительно увеличиться из-за начисленных штрафов, оплаты государственной пошлины и других судебных расходов.

Представители «ЭкоИнтегратора» сообщают, что недобросовестные организации зачастую выбрасывают отходы на контейнерные площадки, предназначенные для жилых домов, что приводит к их переполнению и, следовательно, к жалобам от жителей. По сути, предприниматели перекладывают ответственность за свои отходы на обычных граждан. Некоторые компании пользуются услугами нелицензированных перевозчиков, предлагающих более низкие цены, но в конечном итоге эти отходы оказываются в лесах и на обочинах дорог, что создает серьезную угрозу для окружающей среды.

С целью решения сложившейся ситуации «ЭкоИнтегратор» направил около 4500 писем предпринимателям, уклоняющимся от заключения договоров, с разъяснениями правил обращения с отходами и порядком оформления необходимых документов. Кроме того, планируется обзвонить дополнительно 3000 предприятий. Представители регоператора отмечают, что юридические лица часто ищут способы экономии, однако обход законных требований неприемлем. Размер платы за услуги рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от специфики деятельности организации и нормативов, установленных областным министерством природных ресурсов. В среднем, ежемесячный платеж составляет 400 рублей.