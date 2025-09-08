Более 8000 посетителей: РЭО подвел итоги работы мастерской переработки «Ласточкино гнездо»
Завершилась мастерская вторичной переработки «Ласточкино гнездо»
Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги функционирования своей мастерской вторичной переработки «Ласточкино гнездо», расположенной на территории «Тавриды». За время работы, начиная с 2022 года, эту площадку посетило свыше 8000 человек.
Пресс-служба РЭО сообщает, что «Мастерская переработки на Тавриде» стала уникальной площадкой, объединившей экологическое просвещение с креативом и культурой. Молодые люди на практике изучают основы циклической экономики и убеждаются в том, что переработка может быть не только полезной, но и вдохновляющей.
Изначально «Ласточкино гнездо» задумывалось как арт-объект, но в 2022 году его переоборудовали, оформили и оснастили специализированным оборудованием для переработки. В год открытия экоцентр предложил посетителям мастер-классы по изготовлению значков и брелоков из переработанного пластика, которые привлекли более 1300 участников.
В 2023 году, благодаря сотрудничеству РЭО и Всероссийского общественного движения волонтеров-экологов «Делай!», в экоцентре провели первую арт-школу экологии и внедрили программу эко-ГТО. В рамках фестиваля того же года программа мероприятий пополнилась мастер-классами по созданию сумок из полиэтиленовых пакетов и открыток из вторсырья, что привело к увеличению числа посетителей до 2500.
В 2024 году к проекту присоединилось движение «Экосистема». В экоцентре начали реализовывать новые форматы экологического образования для участников образовательных программ арт-кластера. Одновременно продолжались традиционные мастер-классы, доступные для всех гостей «Таврида.АРТ». Общее количество посетителей превысило 2100 человек.
В 2025 году «Ласточкино гнездо» продолжает деятельность, оставаясь верным курсу на экологическое обучение. Только в текущем году мастерскую посетило около 2000 человек, а общее число гостей экоцентра превысило 8 тысяч.