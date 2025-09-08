Более 8000 посетителей: РЭО подвел итоги работы мастерской переработки «Ласточкино гнездо»

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги функционирования своей мастерской вторичной переработки «Ласточкино гнездо», расположенной на территории «Тавриды». За время работы, начиная с 2022 года, эту площадку посетило свыше 8000 человек.

Пресс-служба РЭО сообщает, что «Мастерская переработки на Тавриде» стала уникальной площадкой, объединившей экологическое просвещение с креативом и культурой. Молодые люди на практике изучают основы циклической экономики и убеждаются в том, что переработка может быть не только полезной, но и вдохновляющей.

Изначально «Ласточкино гнездо» задумывалось как арт-объект, но в 2022 году его переоборудовали, оформили и оснастили специализированным оборудованием для переработки. В год открытия экоцентр предложил посетителям мастер-классы по изготовлению значков и брелоков из переработанного пластика, которые привлекли более 1300 участников.

В 2023 году, благодаря сотрудничеству РЭО и Всероссийского общественного движения волонтеров-экологов «Делай!», в экоцентре провели первую арт-школу экологии и внедрили программу эко-ГТО. В рамках фестиваля того же года программа мероприятий пополнилась мастер-классами по созданию сумок из полиэтиленовых пакетов и открыток из вторсырья, что привело к увеличению числа посетителей до 2500.

В 2024 году к проекту присоединилось движение «Экосистема». В экоцентре начали реализовывать новые форматы экологического образования для участников образовательных программ арт-кластера. Одновременно продолжались традиционные мастер-классы, доступные для всех гостей «Таврида.АРТ». Общее количество посетителей превысило 2100 человек.

В 2025 году «Ласточкино гнездо» продолжает деятельность, оставаясь верным курсу на экологическое обучение. Только в текущем году мастерскую посетило около 2000 человек, а общее число гостей экоцентра превысило 8 тысяч.