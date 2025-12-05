Более 90 миллионов пар перчаток из вторичного сырья произвели за два года в Ивановской области

Этот внушительный объем производства стал возможен благодаря функционированию первого в России экологического объединения полного цикла – «Зеленая нить», специализирующегося на рециклинге текстиля. С начала 2024 года организация превратила в востребованные товары около 3 тысяч тонн текстильных отходов. Значительная доля материала поступает из собранной подержанной одежды, для чего в Ивановской, Московской и Ленинградской областях размещено 2500 специализированных контейнеров. Помимо перчаток, было произведено 3,2 тысячи тонн восстановленной пряжи и 2,2 миллиона погонных метров ткани типа «брезент».

По словам генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, подобные начинания демонстрируют, как предприятия индустрии способны не только снижать нагрузку на полигоны для захоронения отходов, но и создавать прогрессивную инфраструктуру по переработке отходов, включающую все этапы от сортировки до выпуска готовой продукции. Она подчеркнула, что «Зеленая нить» служит образцовым примером развития экономики замкнутого цикла в регионах.

За свои достижения инновационный кластер был отмечен как лучший в категории «Инициативы отраслевых компаний» на конкурсе «Зеленая премия – 2025». Проект был реализован компанией «ЛидерТекс». Награду победителю вручил вице-президент Сбербанка Михаил Чачин.

Экологический кластер объединяет пять предприятий, обеспечивающих весь производственный процесс: от переработки вторичного текстильного сырья и создания пряжи до изготовления тканей и готовых изделий. Комплексы сортировки проекта функционируют в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2026 году в городе Кинешма планируется открытие нового завода по созданию пряжи.

Реализация инициативы получила поддержку от РЭО и Правительства Ивановской области. Соглашение о выделении финансовых средств в размере 1 миллиарда рублей было подписано в рамках ПМЭФ-2025.