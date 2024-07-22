Более четырех тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с начала года

Более 4,1 тысячи нарушений лесного законодательства было зафиксировано в регионе с января текущего года. Об этом говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве напомнили, что за нарушения лесного законодательства может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. К примеру, ответственность по Уголовному кодексу России предусмотрена за незаконную вырубку деревьев в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозят штрафы в размере до шестидесяти тысяч рублей для физических лиц, до ста десяти тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юрлиц.

За нарушение правил санбезопасности на лесных территориях могут выписать штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц, до сорока тысяч рублей для должностных лиц, от полумиллиона рублей для юрлиц.