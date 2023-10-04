Более двух тысяч саженцев посадили в Дубне в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Глава подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил горожан за активное участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево».

В экологическом мероприятии приняли участие школьники, их родители, педагоги, ветераны и общественники. В этом году, как отметил глава муниципалитета, акцию проводили на двух площадках - на двух участках улицы Карла Маркса, а также на пике Тяпкина.

Более сотни неравнодушных горожан высадили свыше 2000 саженцев и сеянцев сосны на Пике Тяпкина разных деревьев. Дальше за подрастающими деревьями будут наблюдать специалисты. Еще 30 крупномеров (клен и липы) и 6 рябин посадили на улице Карла Маркса.

Участники акции зарядились хорошим настроением и позитивом, а также их угостили чаем с разными вкусностями.

Ранее стало известно, что в подмосковной Дубне планируют создать предприятия по производству раствора для контактных линз. Извещение об этом пришло региональный Главгосстройнадзор.