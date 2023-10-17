Более пятнадцати выездов ГКУ «Мособлэкомониторинг» состоялось на минувшей неделе в Подмосковье

Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» провели 17 выездов для оценки качества атмосферного воздуха в Подмосковье. В Министерстве экологии и природопользования Подмосковья уточнили, что в октябре воздух Подмосковья остается самым чистым с начала осени.

Отмечается, что Пробы отбирались в тридцати девяти точках на территории четырнадцати городских округов. Специалисты проанализировали концентрации 32 основных загрязняющих веществ, и во всех случаях концентрации составили 0,2-0,4 ПДК, аналогичная информация поступила и со стационарных постов, установленных в городских округах.

Глава ведомства Тихон Фирсов также сообщил, что количество стационарных постов, установленных ГКУ «Мособлэкомониторинг» в Подмосковье, увеличилось до 374, в настоящий момент система экомониторинга охватывает все муниципалитеты региона.

Накануне в эфире телеканала «Россия24» губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в Подмосковье.